Garlasco l' ex fidanzata di Sempio | Non sapevo tante altre cose Ho un buon ricordo di Andrea

L'ex fidanzata di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Rai “Storie Vere”. Ha spiegato di non conoscere molti dettagli e ha affermato di conservare un buon ricordo di Andrea. La relazione tra i due è durata circa tre anni, dopo i quali si sono separati. Le sue parole sono state ascoltate nel contesto delle indagini in corso sul caso di Garlasco.

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