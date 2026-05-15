Garlasco l' ex fidanzata di Sempio | Non sapevo tante altre cose Ho un buon ricordo di Andrea
L'ex fidanzata di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Rai “Storie Vere”. Ha spiegato di non conoscere molti dettagli e ha affermato di conservare un buon ricordo di Andrea. La relazione tra i due è durata circa tre anni, dopo i quali si sono separati. Le sue parole sono state ascoltate nel contesto delle indagini in corso sul caso di Garlasco.
Una relazione durata circa tre anni al termine della quale ognuno ha preso strade diverse. L'ex fidanzata di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha raccontato ai microfoni della trasmissione Rai “Storie Vere” la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Garlasco, l'ex fidanzata di Sempio: Non sapevo tante altre cose. Ho un buon ricordo di Andrea ift.tt/Z7grSEG x.com
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Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit