Albergo da 199 camere alle Cinque Vie | dopo i sigilli arriva anche lo stop del Comune

A Milano, un progetto per un albergo di 199 camere in via Zecca Vecchia alle Cinque Vie è stato sospeso dal Comune dopo il sequestro richiesto dalla Procura. L’area interessata è di particolare valore storico e archeologico e il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini in corso. La costruzione dell’hotel, che avrebbe avuto luogo nel centro della città, si trova ora sotto blocco.

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