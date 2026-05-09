Albergo da 199 camere alle Cinque Vie | dopo i sigilli arriva anche lo stop del Comune
A Milano, un progetto per un albergo di 199 camere in via Zecca Vecchia alle Cinque Vie è stato sospeso dal Comune dopo il sequestro richiesto dalla Procura. L’area interessata è di particolare valore storico e archeologico e il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini in corso. La costruzione dell’hotel, che avrebbe avuto luogo nel centro della città, si trova ora sotto blocco.
Milano – Dopo il sequestro disposto dal gip su richiesta della Procura, arriva anche lo stop del Comune sul progetto in via Zecca Vecchia alle Cinque Vie, dove era prevista la costruzione di un albergo con 199 camere nel cuore di Milano, su un’area di “importanza storica e archeologica”. Palazzo Marino, infatti, ha notificato alla società Ca. Thorr srl, promotrice dell’operazione di sviluppo immobiliare sulla “spianata“ che in passato ospitava un garage demolito, una “comunicazione dei motivi ostativi relativa al rilascio di permesso di costruire convenzionato”, evidenziando u na serie di rilievi mossi dalla Direzione rigenerazione urbana....🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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