Cantiere Zecca Vecchia a Milano dopo il sequestro anche lo stop del Comune | Violata destinazione d' uso spazio di fruizione pubblica
Il cantiere di via Zecca Vecchia a Milano ha ricevuto un ulteriorestop da parte del Comune, che ha negato il permesso di costruzione dopo il sequestro disposto dalla Procura. Secondo l’amministrazione, l’intervento ha violato la destinazione d’uso prevista e ha compromesso la fruibilità pubblica dell’area. La decisione si aggiunge alle misure già adottate in seguito alle indagini in corso sul sito.
Il Comune di Milano si è espresso sul cantiere di via Zecca Vecchia negando il permesso di costruzione dopo il sequestro voluto dalla Procura. In assenza di modalità conformi alla normativa vigente, sull'area d'interesse archeologico e "di fruizione pubblica" si sarebbe voluto costruire un hotel opp.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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