Cantiere Zecca Vecchia a Milano dopo il sequestro anche lo stop del Comune | Violata destinazione d' uso spazio di fruizione pubblica

Il cantiere di via Zecca Vecchia a Milano ha ricevuto un ulteriorestop da parte del Comune, che ha negato il permesso di costruzione dopo il sequestro disposto dalla Procura. Secondo l’amministrazione, l’intervento ha violato la destinazione d’uso prevista e ha compromesso la fruibilità pubblica dell’area. La decisione si aggiunge alle misure già adottate in seguito alle indagini in corso sul sito.

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