Un incendio ha interessato la pineta e un lido in località Padula Bianca - Rivabella, a Gallipoli, a partire da venerdì pomeriggio. Le fiamme stanno divorando la pineta e stanno bruciando anche la zona del lido, causando danni significativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di domare le fiamme e contenere il fronte dell’incendio. Non sono stati riportati feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Sono immagini devastanti quelle dell'incendio che dal pomeriggio di venerdì sta bruciando in località Padula Bianca - Rivabella a Gallipoli (Lecce) e incenerendo completamente la pineta. Distrutto anche un lido: i soccorsi non sono riusciti ad arrivare in tempo prima che le fiamme avvolgessero ristorante, lettini, ombrelloni e chiosco. "Sono andati in fumo in pochi minuti 44 anni di attività, noi per fortuna siamo riusciti a metterci in salvo prima che le fiamme aggredissero il lido", ha detto il titolare della struttura, Antonio Alessandrelli. Un altro lido lì vicino è scampato alle fiamme perché il titolare è riuscito a creare una barriera d'acqua con una pompa per la fogna e un tubo lungo 60 metri che ha gettato in mare, salvando così la struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gallipoli, le fiamme divorano la pineta e un lido

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