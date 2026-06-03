Incendio a Roma fiamme nella pineta a ridosso di via del Lido di Castel Porziano

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno nella pineta vicino a via del Lido di Castel Porziano a Roma. Le fiamme hanno interessato l’area boschiva, con interventi dei vigili del fuoco in corso per domare il rogo. Non sono state segnalate persone coinvolte o danni a strutture. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano le cause dell’incendio.

Incendio alla pineta all'altezza di via del Lido di Castel Porziano. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. Le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale sono intervenute in via Cristoforo Colombo.I caschi bianchi hanno messo in sicurezza l’area e hanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Esplosione a Roma, crollano palazzine: la devastazione dopo il boato

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