incendio devastante in italia le fiamme divorano tutto terribile

Un incendio boschivo ha interessato un'area di Acconia di Curinga, nel Catanzarese, distruggendo ettari di vegetazione. Le fiamme hanno interessato il sottobosco, le sterpaglie e numerosi alberi di eucalipto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e contenere il fronte dell’incendio. Non risultano feriti o persone coinvolte. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un vasto incendio boschivo ha devastato una parte del territorio di Acconia di Curinga, nel Catanzarese. Le fiamme hanno distrutto ettari di vegetazione, colpendo il sottobosco, le sterpaglie e numerosi alberi di eucalipto. Il rogo ha inoltre interessato pesantemente una vasta pineta, trasformando un’importante area naturale in uno scenario profondamente segnato dal passaggio del fuoco. L’emergenza ha richiesto un lungo intervento da parte delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il fronte dell’incendio ha reso particolarmente complesse le attività dei soccorritori, costretti a lavorare per ore per contenere le fiamme e impedire che il rogo potesse continuare ad avanzare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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