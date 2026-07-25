Galaxy Z Fold7 e Fold8 Ultra a confronto | cosa cambia davvero

A un anno esatto dal lancio del Galaxy Z Fold7, Samsung ha presentato il 22 luglio 2026 il Galaxy Z Fold8 Ultra, il primo pieghevole a portare la denominazione Ultra. Per chi ha acquistato il Fold7 nell’estate 2025, la domanda è la stessa che si pone ogni anno davanti a un nuovo modello: cambiare subito o aspettare ancora un ciclo. Questa volta, però, la questione è più articolata del solito, perché il Fold8 Ultra non è un semplice aggiornamento annuale del Fold, ma un modello posizionato sopra la gamma precedente, con un prezzo di partenza più alto e un comparto fotografico ripensato. Il confronto che segue mette a fianco i dati ufficiali... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Fold 8 Ultra - BUY or AVOID

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