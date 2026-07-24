Durante l’evento Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, Samsung ha presentato due modelli differenti della serie Fold, il Galaxy Z Fold8 e il Galaxy Z Fold8 Ultra. La divisione segna una novità rispetto alle precedenti versioni, offrendo due varianti con caratteristiche e fasce di prezzo diverse. La differenza principale riguarda le specifiche tecniche e il design, anche se i dettagli precisi sulle differenze tra i due modelli non sono stati ancora divulgati.

Con il Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, Samsung ha rotto per la prima volta la tradizione della serie Fold, sdoppiandola in due modelli distinti: Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra. Non si tratta di una semplice differenza di taglio, come accade tra un “Plus” e un modello base, ma di due dispositivi pensati per pubblici diversi, con priorità hardware differenti fin dalla progettazione. Samsung ha costruito il Fold8 Ultra come primo pieghevole a fregiarsi della denominazione “Ultra”, riservata finora ai soli top di gamma della serie S: significa display più ampio, fotocamera da 200 MP, batteria maggiorata e ricarica più veloce. Il Fold8... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy Z Fold8 vs Galaxy Z Fold8 Ultra: differenze, confronto e quale scegliere

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Samsung Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra | Vistazo rápido

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