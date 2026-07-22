Samsung ha presentato tre nuovi smartphone pieghevoli: Galaxy Z Fold8, Z Flip8 e Z Fold8 Ultra. I dispositivi sono progettati per adattarsi a diverse esigenze di utilizzo e budget. La gamma comprende modelli con caratteristiche tecniche e design variabili, pensati per diversi tipi di utenti. La presentazione ufficiale è stata annunciata senza dettagli sul prezzo o sulla disponibilità. Nessuna informazione è stata fornita su specifiche tecniche o funzionalità aggiuntive in questa comunicazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Anche quest'anno è arrivato il momento dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold8 e Flip8, eredi dei prodotti annunciati lo scorso luglio. L'annuncio è arrivato in questi minuti e questa volta il gruppo coreano non ha messo sul piatto “soltanto” l'aggiornamento dei due dispositivi dell'anno scorso, ma ha fatto spazio anche per un nuovo arrivato, con una nuova taglia che lo posiziona esattamente a metà tra il flip phone tascabile e lo smartphone che diventa tablet. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Samsung lancia 3 nuovi smartphone pieghevoli per 3 tipi di tasche molto diverse, ecco Galaxy Z Fold8, Z Flip8 e Z Fold8 Ultra

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