Gal Fermano | insediato il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione del Gal Fermano è stato ufficialmente insediato. Il nuovo triennio 2026-2029 si apre con un focus su continuità e progettualità. La cerimonia di insediamento ha segnato l’avvio delle attività programmate per i prossimi tre anni. Non sono stati forniti dettagli sui componenti o sui progetti specifici in corso. La gestione continuerà a seguire le linee guida stabilite in precedenza.

Continuità e progettualità sono le parole chiave con cui il Gal Fermano si appresta ad affrontare il nuovo triennio 2026-2029. Si è infatti insediato ufficialmente il nuovo Consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea dei soci dello scorso 10 luglio, che ha confermato alla presidenza Michela Borri, espressione della componente pubblica, per il sesto mandato consecutivo. Confermato anche Aldo Del Zozzo nel ruolo di vicepresidente, in rappresentanza dei soci privati. La rielezione di Borri arriva dopo oltre 15 anni alla guida del Gal Fermano e rappresenta il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo attraverso la capacità di intercettare risorse europee del programma Leader e trasformarle in progetti a sostegno del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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