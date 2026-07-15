nuovo cda per il gal fermano

Notizia in breve

Il Consiglio di amministrazione del Gal Fermano si è riunito per il rinnovo delle cariche, segnando la fine di un periodo amministrativo. Durante l'incontro sono stati eletti i nuovi membri del consiglio e sono state definite le nuove deleghe. La procedura ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni e degli enti locali coinvolti nel territorio. La prossima fase prevede l’insediamento ufficiale del nuovo Cda e l’avvio delle attività programmate.