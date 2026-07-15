Nuovo Cda per il Gal Fermano

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio di amministrazione del Gal Fermano si è riunito per il rinnovo delle cariche, segnando la fine di un periodo amministrativo. Durante l'incontro sono stati eletti i nuovi membri del consiglio e sono state definite le nuove deleghe. La procedura ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni e degli enti locali coinvolti nel territorio. La prossima fase prevede l’insediamento ufficiale del nuovo Cda e l’avvio delle attività programmate.

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Si chiude una lunga stagione amministrativa per il Gal Fermano, che si prepara ora al rinnovo della propria governance. Si è infatti tenuta, nei giorni scorsi, l’assemblea ordinaria dei soci della Fermano Leader Scarl, riunita nella Sala delle Volte di Monte Giberto, che ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025 e rinnovato il Consiglio di amministrazione, chiamato ad eleggere al proprio interno, il nuovo presidente e vicepresidente. L’assemblea ha rappresentato anche l’occasione per tracciare il bilancio dei quindici anni di presidenza di Michela Borri, alla guida del Gal per tre mandati consecutivi. Un percorso che lascia in eredità numeri significativi per il territorio fermano: 50 bandi pubblicati, oltre 250 beneficiari tra enti pubblici e privati, 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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