Nuovo Cda per il Gal Fermano
Il Consiglio di amministrazione del Gal Fermano si è riunito per il rinnovo delle cariche, segnando la fine di un periodo amministrativo. Durante l'incontro sono stati eletti i nuovi membri del consiglio e sono state definite le nuove deleghe. La procedura ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni e degli enti locali coinvolti nel territorio. La prossima fase prevede l’insediamento ufficiale del nuovo Cda e l’avvio delle attività programmate.
Si chiude una lunga stagione amministrativa per il Gal Fermano, che si prepara ora al rinnovo della propria governance. Si è infatti tenuta, nei giorni scorsi, l’assemblea ordinaria dei soci della Fermano Leader Scarl, riunita nella Sala delle Volte di Monte Giberto, che ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025 e rinnovato il Consiglio di amministrazione, chiamato ad eleggere al proprio interno, il nuovo presidente e vicepresidente. L’assemblea ha rappresentato anche l’occasione per tracciare il bilancio dei quindici anni di presidenza di Michela Borri, alla guida del Gal per tre mandati consecutivi. Un percorso che lascia in eredità numeri significativi per il territorio fermano: 50 bandi pubblicati, oltre 250 beneficiari tra enti pubblici e privati, 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
How to Stop Fighting Life and Find Real Peace | Wayne Dyer
Notizie e thread social correlati
Insediato il nuovo Cda del Gal Consorzio Appennino AretinoIl nuovo consiglio di amministrazione del Gal Consorzio Appennino Aretino è stato insediato.
Bandi GAL, il CdA aumenta le risorse: più progetti potranno essere finanziatiIl Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare le risorse destinate ai bandi del GAL, consentendo il finanziamento di più progetti.
Temi più discussi: Gruppo Fs, il Cda nomina Strisciuglio nuovo amministratore delegato e direttore generale; Gruppo FS, Assemblea nomina il nuovo CdA; Fs, la guida a Gianpiero Strisciuglio. Tommaso Tanzilli scelto per la presidenza; Fs: ok assemblea nuovo cda, Tanzilli presidente e Strisciuglio indicato ad.
Gesenu, Piacenti saluta dopo 9 anni | Mercoledì l’Assemblea per il nuovo Cda ow.ly/g6Ai106AUQ5 #tuttoggi #AcquaeRifiuti #Perugia #cda #gesenu #Piacenti x.com
Gesenu, Piacenti saluta dopo 9 anni | Mercoledì l’Assemblea per il nuovo Cda http://ow.ly/g6Ai106AUQ5 #tuttoggi #AcquaeRifiuti #Perugia #cda #gesenu #Piacenti facebook
Ferrovie dello Stato, nuovo cda per il triennio 2026-2028: chi entra e chi guidaFerrovie dello Stato rinnova il cda per il triennio 2026-2028: confermato Tanzilli presidente, indicato Strisciuglio come amministratore delegato. soldionline.it
Fs, ecco l’era Strisciuglio: nuovo ad con un cda usato sicuro. Comitato nomine per le controllateOggi l’assemblea dei soci insedierà un nuovo Consiglio di amministrazione con tante conferme. Le scelte per le società strategiche (Trenitalia ed Rfi) ... repubblica.it
ECFR-peiling: I Paesi Bassi sono tra i Paesi europei con il maggior sostegno per i tagli alla spesa per investire di più nella difesa. reddit