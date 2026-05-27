Il nuovo consiglio di amministrazione del Gal Consorzio Appennino Aretino è stato insediato. La presidenza è stata confermata a Sandro Sassoli, mentre il ruolo di vicepresidente è andato a Massimiliano Dindalini.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Insediato il nuovo Cda del Gal Consorzio Appennino Aretino. Confermato Sandro Sassoli alla Presidenza, Massimiliano Dindalini Vicepresidente. Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Appennino Aretino, nominato dall’ Assemblea dei Soci riunitasi il 22 maggio scorso. L’Assemblea ha confermato Sandro Sassoli alla Presidenza del Consorzio, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto durante il precedente mandato e per il percorso avviato negli ultimi anni a favore dello sviluppo e della valorizzazione del territorio appenninico aretino. Contestualmente è stato nominato Vicepresidente Massimiliano Dindalini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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