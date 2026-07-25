Gaeta turista svizzero trovato a terra dopo un malore | trasferito a Tor Vergata
Un turista svizzero è stato trovato a terra in via Santissima Trinità a Gaeta da un passante. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito il turista all’ospedale di Tor Vergata. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause dell’evento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un turista svizzero è stato trovato riverso a terra da un passante in via Santissima Trinità, a Gaeta. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore. I soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’eliambulanza, che hanno prestato le prime cure al turista. Il trasferimento a Tor Vergata. L’uomo è stato successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Tor Vergata di Roma. #Gaeta #TuristaSvizzero #Malore #TorVergata #Eliambulanza #118 #CodiceRosso #Cronaca. Per le vostre segnalazioni alla nostra redazione, potete usare il canale messanger su facebook, oppure scrivere a latina@dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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