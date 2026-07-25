Gaeta turista svizzero trovato a terra dopo un malore | trasferito a Tor Vergata

Notizia in breve

Un turista svizzero è stato trovato a terra in via Santissima Trinità a Gaeta da un passante. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito il turista all’ospedale di Tor Vergata. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause dell’evento.