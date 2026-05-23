Un turista di 53 anni ha accusato un grave malore a Volterra nel pomeriggio di sabato 23 maggio. È stato trasferito in ospedale con un’eliambulanza in codice rosso. La vicenda si è verificata mentre l’uomo visitava la città. Le sue condizioni sono state giudicate critiche e ha ricevuto cure immediate. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’evento o sulle sue condizioni attuali.

Volterra, 23 maggio 2026 – Paura per un turista di 53 anni a Volterra: nel pomeriggio di sabato 23 maggio infatti l’uomo ha avuto un grave malore mentre stava visitando la città ed è stato portato d’urgenza in ospedale. L’uomo avrebbe perso i sensi di fronte a diverse persone, tra cui quelle con cui stava effettuando il tour. E’ accaduto in piena piazza dei Priori. Diverse le telefonate che sono partite al 118. L’intervento è stato veloce, con l’intervento dell’automedica e di un’ambulanza della Misericordia di Volterra davanti ai tanti turisti che, in un sabato di sole, stavano affollando Volterra, meta nella bella stagione di molti tour dall’Italia e da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave malore per un turista a Volterra, trasferito con l’elicottero in codice rosso

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