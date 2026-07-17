Un 49enne svizzero è morto nel primo pomeriggio di oggi alle Grotte di Castellana. L’uomo, stando a quanto emerge, non si sentiva molto bene, per questo motivo gli addetti delle Grotte lo hanno bloccato prima che entrasse per la visita. Poco dopo si è accasciato al suolo. Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. Pare che l’uomo avesse avuto qualche problema di salute nei giorni scorsi, e non è chiaro se il caldo possa aver in qualche modo peggiorato al sua situazione clinica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Malore per un turista svizzero alle Grotte di Castellana: morto a 49 anni

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