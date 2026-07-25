Furti di alcolici ai danni di una società di distribuzione di Gambara | arrestato un 56enne durante una consegna a Brescia
Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Brescia dopo aver rubato un fusto di birra da un furgone di una società di distribuzione di Gambara. L’uomo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato fermato in Piazza Paolo VI. La rapina si è verificata durante una consegna e il furto è stato immediatamente scoperto.
Scappa dopo aver sottratto un fusto di birra dal furgone di una società di distribuzione bevande, ma viene immediatamente bloccato dai Carabinieri in Piazza Paolo VI, a Brescia. Nella mattinata del 25 luglio 2026, i Carabinieri della Stazione di Gambara hanno arrestato in flagranza per furto aggravato, un 56enne di Castenedolo, già noto alle forze di polizia per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L'arresto costituisce l'esito di una mirata attività investigativa avviata a seguito della querela presentata dal responsabile di una società di distribuzione bevande con sede a Gambara, che aveva denunciato ripetuti furti di bottiglie e fusti di alcolici commessi durante le operazioni di consegna in Piazza Paolo VI, a Brescia. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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