Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Brescia dopo aver rubato un fusto di birra da un furgone di una società di distribuzione di Gambara. L’uomo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato fermato in Piazza Paolo VI. La rapina si è verificata durante una consegna e il furto è stato immediatamente scoperto.

Scappa dopo aver sottratto un fusto di birra dal furgone di una società di distribuzione bevande, ma viene immediatamente bloccato dai Carabinieri in Piazza Paolo VI, a Brescia. Nella mattinata del 25 luglio 2026, i Carabinieri della Stazione di Gambara hanno arrestato in flagranza per furto aggravato, un 56enne di Castenedolo, già noto alle forze di polizia per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L'arresto costituisce l'esito di una mirata attività investigativa avviata a seguito della querela presentata dal responsabile di una società di distribuzione bevande con sede a Gambara, che aveva denunciato ripetuti furti di bottiglie e fusti di alcolici commessi durante le operazioni di consegna in Piazza Paolo VI, a Brescia. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Brescia.corriere.it - Furti di alcolici ai danni di una società di distribuzione di Gambara: arrestato un 56enne durante una consegna a Brescia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furti di agrumi ad Acireale, arrestato 42enne: contestati numerosi colpi ai danni delle aziende agricoleUn uomo di 42 anni è stato arrestato ad Acireale dopo aver compiuto diversi furti di agrumi nelle aziende agricole della zona.

Catania, minaccia di investire una guardia giurata per una consegna a domicilio: arrestato uno studente stranieroUn giovane studente straniero di 36 anni è stato arrestato a Catania dopo aver minacciato di investire una guardia giurata durante una lite per una...

Temi più discussi: Pesaro, ladri nel cantiere dell’ex hotel Plaza (dove si stra costruendo Palazzo Luce): razzia nella notte di materiale edile e attrezzature; Furto alla Cala, tre giovani sorpresi a spingere una moto rubata a una coppia di turisti; Trento, non si ferma la raffica di furti: le spaccate salgono a 30. Colpita, di nuovo, la gelateria in piazza Duomo; Tronchesi in tasca per rimuovere l’antitaccheggio, rubano duecentocinquanta euro di liquori.

Furti di alcolici ai danni di una società di distribuzione di Gambara: arrestato un 56enne durante una consegna a BresciaAltri due episodi nei giorni scorsi: approfittava del momentaneo allontanamento dell'autista per impossessarsi della merce custodita nel vano di carico ... brescia.corriere.it

Furti e assalti ai bancomat nel Vulture, 11 misure cautelari a FoggiaUn presunto gruppo criminale specializzato in assalti ai bancomat, furti d'auto e rapine è stato smantellato dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza. Undici persone, tutte residenti in prov ... rainews.it

È normale che il gioco iniziale ti faccia faticare in co-op? reddit