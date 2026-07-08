Un giovane studente straniero di 36 anni è stato arrestato a Catania dopo aver minacciato di investire una guardia giurata durante una lite per una consegna a domicilio. L’episodio è avvenuto all’interno della Cittadella Universitaria. La Polizia di Stato ha fermato l’uomo, che non aveva precedenti penali, subito dopo la minaccia. L’individuo è stato condotto in commissariato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La lite per il cibo ordinato con il delivery. La Polizia di Stato ha arrestato un 36enne straniero, incensurato e presente in Italia per motivi di studio, dopo un episodio avvenuto all’interno della Cittadella Universitaria di Catania. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preteso che una guardia giurata gli consegnasse direttamente nel proprio alloggio il cibo ordinato tramite un servizio di delivery. Le minacce al vigilantes. Il vigilantes avrebbe spiegato allo studente di non poter lasciare la propria postazione di servizio e che la consegna del cibo non rientrava tra i suoi compiti. Di fronte al rifiuto, il 36enne avrebbe reagito con toni sempre più accesi, arrivando a minacciare di investirlo con l’auto se la richiesta non fosse stata soddisfatta immediatamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, minaccia di investire una guardia giurata per una consegna a domicilio: arrestato uno studente straniero

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