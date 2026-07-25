Furti di agrumi ad Acireale arrestato 42enne | contestati numerosi colpi ai danni delle aziende agricole
Un uomo di 42 anni è stato arrestato ad Acireale dopo aver compiuto diversi furti di agrumi nelle aziende agricole della zona. Le forze dell'ordine, intervenute su richiesta della procura, hanno ricostruito una serie di episodi che coinvolgono il sospettato, ritenuto responsabile di più colpi. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine coordinata dalla procura e condotta dalla polizia. La merce rubata, in parte, è stata recuperata durante i controlli.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura di Catania. La Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne residente ad Acireale, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso una serie di furti aggravati con violenza sulle cose. L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale sotto il coordinamento della Procura. Gli elementi raccolti rappresentano, allo stato attuale del procedimento e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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