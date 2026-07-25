Furti di agrumi ad Acireale arrestato 42enne | contestati numerosi colpi ai danni delle aziende agricole

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato arrestato ad Acireale dopo aver compiuto diversi furti di agrumi nelle aziende agricole della zona. Le forze dell'ordine, intervenute su richiesta della procura, hanno ricostruito una serie di episodi che coinvolgono il sospettato, ritenuto responsabile di più colpi. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine coordinata dalla procura e condotta dalla polizia. La merce rubata, in parte, è stata recuperata durante i controlli.