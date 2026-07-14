Prorogato alla mezzanotte del 27 luglio 2026 il termine per la presentazione delle domande di aiuto per i danni alle strutture delle aziende agricole causati dagli eventi metereologici eccezionali che si sono verificati in Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026. La data di scadenza per la presentazione delle domande era inizialmente stata prevista da Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per il 25 luglio. Possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole, singole o associate, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di fascicolo aziendale che hanno subito danni alle strutture aziendali, a seguito degli eventi avversi tra gennaio e febbraio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Cicloni in Sicilia, contributi per danni alle aziende agricole: prorogata la presentazione delle domande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciclone Harry.Imprese colpite,via libera ai ristori regionali: aziende siracusane pronte a ripartire

Notizie e thread social correlati

Ciclone Harry, al via le domande per i contributi alle aziende agricole siciliane: scadenza il 25 luglioLe aziende agricole siciliane danneggiate dal ciclone Harry tra il 18 gennaio e febbraio 2026 possono presentare domanda per i contributi economici.

Alluvione: guida pratica per le aziende agricole ai contributiPer accedere ai contributi in caso di alluvione, le aziende agricole devono presentare documenti specifici, anche se non sono stati dettagliati.

Temi più discussi: Cicloni di gennaio e febbraio 2026, contributi alle aziende agricole: domande entro il 25 luglio; Contributi per i danni del maltempo: domande entro il 25 luglio; Cicloni in Sicilia, contributi per i danni alle strutture delle aziende agricole: domande entro il 25 luglio; Cicloni gennaio e febbraio 2026 in Sicilia, contributi ad aziende agricole per i danni alle strutture: domande entro il 25 luglio.

Cicloni gennaio e febbraio 2026 in Sicilia, contributi ad aziende agricole per i danni alle strutture: domande entro il 25 luglio qds.it/cicloni-gennai… x.com

Cicloni in Sicilia, contributi per danni alle aziende agricole: prorogata la presentazione delle domandeProrogato alla mezzanotte del 27 luglio 2026 il termine per la presentazione delle domande di aiuto per i danni alle strutture delle aziende agricole causati ... gazzettadelsud.it

Ciclone Harry, contributi per i danni alle aziende agricole: proroga per la presentazione delle domandeAgroittica Siciliana, i danni del maltempo dopo il passaggio del ciclone Harry - QdS ... msn.com