Nella notte, un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un bar all’interno di un distributore di carburanti ad Acireale. La polizia è intervenuta sul posto poco dopo, trovando il sospetto ancora presente. Durante la tentata fuga, l’uomo è stato fermato e portato in commissariato. Non sono stati segnalati feriti né armi coinvolte. La ricostruzione dell’episodio è ancora in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo nella notte ai danni di un distributore. Un uomo di 42 anni, residente ad Aci Catena, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata in seguito a un episodio avvenuto nella notte ad Acireale, all’interno del bar di un distributore di carburanti. Resta valida, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, la rapina sarebbe avvenuta intorno all’una di notte. Il dipendente del locale, impegnato nel servizio al banco, sarebbe stato avvicinato da un uomo che inizialmente avrebbe chiesto una consumazione, fingendo poi di dover utilizzare il cellulare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapina in un bar di un distributore ad Acireale: arrestato un 42enne di Aci Catena

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