Furgone a tutta velocità sulla folla al Pride di Berlino | Andava a 80 km h Numerosi feriti L’autista è fuggito a piedi | è caccia all’uomo

Da quotidiano.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il Pride di Berlino, raggiungendo una velocità di circa 80 kmh. L’incidente ha causato numerosi feriti. L’autista è fuggito a piedi e attualmente si cerca di rintracciarlo.

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Berlino, 25 luglio 2026 – Un furgone si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il pride di Berlino, nel parco Tiergarten. Secondo Bild, diverse persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di oggi, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L' evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. È  ricercato dalla polizia tedesca l'uomo che è stato visto alla guida del furgone bianco. È stato visto entrare con il furgone nell'area del parco di Tiergartenstrasse, di fronte al tunnel. Ha poi attraversato il parco, investendo e ferendo diverse persone. Secondo i testimoni oculari, riportano alcuni media tedeschi, il furgone si è infine schiantato contro un albero e il conducente è fuggito a piedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Furgone a tutta velocità sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Numerosi feriti”. L’autista è fuggito a piedi: è caccia all’uomo
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