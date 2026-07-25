Berlino, 25 luglio 2026 – Un furgone si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il pride di Berlino, nel parco Tiergarten. Secondo Bild, diverse persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di oggi, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L' evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. È ricercato dalla polizia tedesca l'uomo che è stato visto alla guida del furgone bianco. È stato visto entrare con il furgone nell'area del parco di Tiergartenstrasse, di fronte al tunnel. Ha poi attraversato il parco, investendo e ferendo diverse persone. Secondo i testimoni oculari, riportano alcuni media tedeschi, il furgone si è infine schiantato contro un albero e il conducente è fuggito a piedi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Furgone a tutta velocità sulla folla al Pride di Berlino: “Andava a 80 km/h. Numerosi feriti”. L’autista è fuggito a piedi: è caccia all’uomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furgone lanciato sulla folla al Pride di Berlino: “Numerosi feriti”. L’autista fuggito a piedi: è caccia all’uomoUn furgone ha investito la folla nel parco Tiergarten durante il Pride di Berlino, causando numerosi feriti.

Leggi anche: Furgone piomba sulla folla del Berlino Pride: diversi i feriti. Caccia all’uomo – Il video

Berlino, auto si schianta contro la folla durante il Gay Pride. Ci sono diversi feriti. Si cerca un uomo fuggito a piediUn veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone a Tiergarten a Berlino a margine delle celebrazioni del Gay Pride, ferendo diverse persone. Lo riporta la Bild. Il ... ilmessaggero.it

Berlino, furgone sulla folla al Pride: parata interrotta, evacuata l'area del TiergartenLeggi su Sky TG24 l'articolo Berlino, furgone sulla folla al Pride: parata interrotta, evacuata l'area del Tiergarten ... tg24.sky.it