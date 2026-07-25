Funzioni Locali intesa sul contratto 2025-2027 | aumenti fino a 152 euro al mese

ARAN e sindacati hanno firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali, valido per il periodo 2025-2027. Le nuove condizioni prevedono aumenti salariali fino a 152 euro al mese. La trattativa si è conclusa con l’intesa, che ora passerà alle fasi successive per l’approvazione definitiva.

ARAN e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027. L’accordo interessa 403.617 dipendenti di Regioni, Comuni, Province, Camere di commercio e degli altri enti del comparto. Rientrano anche le insegnanti delle scuole comunali, il personale educativo degli asili nido e gli altri lavoratori dei servizi educativi gestiti direttamente dagli enti locali. Il rinnovo dispone di risorse pari, a regime dal 1° gennaio 2027, a circa 989 milioni di euro annui, al lordo degli oneri riflessi. Gli incrementi saranno riconosciuti in tre fasi, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dipendenti comunali, in arrivo il nuovo contratto: aumenti fino a 152 euro al mese e più tutele per chi lavora negli enti localiIl nuovo contratto per i dipendenti comunali prevede aumenti salariali fino a 152 euro al mese.

Contratto enti locali: aumenti fino a 152 euro e nuove regole AIGli enti locali hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2025-2027.

Temi più discussi: Guida al nuovo CCNL Funzioni Locali 2025-2027; Intesa sul CCNL Comparto Funzioni Locali 2025-2027: le principali novità e le richieste dei sindacati; CCNL Funzioni locali: sottoscritta la pre-intesa per il rinnovo del contratto; Funzioni locali. Fumarola: Nuovo contratto frutto di autonomia e responsabilità - CISL.

Firmata la pre-intesa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027. Leggi il comunicato completo sul sito della CISL FP cislfp.it/2026/07/21/fun… #CislFP #FunzioniLocali #CCNL #PubblicoImpiego #Contrattazione x.com

Gli enti locali miglioreranno mai? reddit

Le novità dell’intesa sul CCNL Comparto Funzioni Locali 2025-2027 e il parere dei sindacati sull’accordoCCNL Funzioni Locali 2025-2027: firmata il 21 luglio l'ipotesi di accordo. Le novità, il nuovo fondo statale e il giudizio dei sindacati ... ilpersonale.it

Rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027: Un primo passo importante per ridurre il divario salarialeLa soddisfazione della CGIL di Cuneo: Ora servono più risorse per valorizzare il lavoro negli Enti Locali della Granda ... cuneodice.it