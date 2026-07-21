Dipendenti comunali in arrivo il nuovo contratto | aumenti fino a 152 euro al mese e più tutele per chi lavora negli enti locali

Il nuovo contratto per i dipendenti comunali prevede aumenti salariali fino a 152 euro al mese. Sono inclusi anche arretrati che interesseranno migliaia di lavoratori degli enti locali. Si tratta di un accordo che porta più tutele per chi lavora negli enti pubblici e un incremento delle retribuzioni, con la firma attesa a breve.

Il nuovo contratto per i dipendenti di Comuni, Regioni ed enti locali è vicino alla firma: sono previsti aumenti in busta paga fino a 152 euro al mese e arretrati per migliaia di lavoratori. L'accordo punta anche a ridurre il divario salariale con gli altri settori della pubblica amministrazione e introduce nuove regole su incarichi, ferie e formazione negli uffici pubblici. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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