Contratto enti locali | aumenti fino a 152 euro e nuove regole AI

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli enti locali hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2025-2027. Tra le novità, sono previsti aumenti medi fino a 152 euro e l’introduzione di nuove regole relative all’intelligenza artificiale. La firma riguarda anche gli arretrati relativi a un periodo precedente.

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Anche gli enti locali firmano il nuovo contratto, con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027. Assi portanti del testo, sono aumenti medi fino a 152 euro, arretrati per 1.136 euro, e nuove regole sull’AI. Le firme in calce sono dell’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni locali. Il contratto chiama in causa oltre 400mila persone: 403.617 dipendenti, per la precisione, di Regioni, enti locali, Camere di commercio e degli altri enti del comparto. La copertura, sia per la parte giuridica che per quella economica, riguarda il triennio dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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