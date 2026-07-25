Il presidente dell’Asp ha annunciato che non parteciperà alla prossima riunione della Commissione. La minoranza ha annunciato un blitz durante il Consiglio di Amministrazione. La discussione riguarda ancora il caso degli immobili di Montedomini, che sono stati concessi in affitto e successivamente trasformati in locazioni turistiche brevi. Dopo una conferenza stampa, il clima tra le parti si è fatto più teso.

di Antonio Passanese FIRENZE Il caso Montedomini è tutt’altro che archiviato. Anzi, dopo la conferenza stampa con cui il presidente dell’Asp Maurizio Frittelli ha provato a chiarire la vicenda degli immobili concessi in affitto e poi trasformati in locazioni turistiche brevi, il clima politico si è ulteriormente surriscaldato. A innescare la nuova polemica è stata la comunicazione con cui Frittelli ha fatto sapere che non parteciperà alla Commissione Controllo convocata per il 30 luglio, il giorno successivo al Consiglio di amministrazione straordinario dell’azienda. Poche righe per declinare l’invito, motivate da impegni professionali. Una decisione che era stata in qualche modo anticipata dallo stesso presidente durante l’incontro con la stampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frittelli diserterà la Commissione. Esplode la protesta della minoranza: "Faremo un blitz alla riunione del Cda"

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