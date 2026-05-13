Società Stretto di Messina il ministro Salvini interviene alla prima riunione del CdA
Ieri si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa, presieduto da Maurizio Basile. La riunione ha visto la partecipazione del ministro Salvini, che ha preso parte all'incontro. Durante l'incontro, sono stati discussi temi relativi alla gestione e alle attività della società.
Si è riunito ieri il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa presieduto dal presidente, Maurizio Basile.Alla riunione è intervenuto il vice presidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini che ha dichiarato: “Prosegue senza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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