Società Stretto di Messina il ministro Salvini interviene alla prima riunione del CdA

Ieri si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina Spa, presieduto da Maurizio Basile. La riunione ha visto la partecipazione del ministro Salvini, che ha preso parte all'incontro. Durante l'incontro, sono stati discussi temi relativi alla gestione e alle attività della società.

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