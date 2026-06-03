Durante la parata del 2 giugno, sono stati fatti sfilare anche i cappellani militari, i sacerdoti che prestano servizio nelle Forze armate. La decisione è stata definita inedita e ha suscitato proteste da parte della Chiesa. La presenza dei sacerdoti tra i reparti militari durante l’evento ha generato polemiche, evidenziando un dibattito sulla rappresentanza religiosa in occasioni ufficiali. La scelta ha attirato l’attenzione e ha scatenato reazioni di critica.

La parata del 2 giugno finisce al centro di un nuovo caso che non riguarda solo la politica. A far discutere è stata la scelta, indicata come inedita, di far sfilare insieme ai reparti anche i cappellani militari, i sacerdoti che operano nelle Forze armate. La decisione ha suscitato critiche da parte di diversi presbiteri, che sui social hanno espresso dissenso sostenendo che la presenza in divisa e in quel contesto non rispecchi la loro idea di Chiesa e di missione. Proteste sui social dopo le immagini della sfilata. Le reazioni, secondo quanto ricostruito, si sono concentrate soprattutto su Facebook. In particolare ha circolato una fotografia della parata in cui compaiono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente del Senato Ignazio La Russa, con la presenza di un cardinale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ma c’era anche lui”: parata del 2 giugno, esplode la protesta della Chiesa

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Argomenti più discussi: 2 giugno: sfilano anche talare e stellette; 2 giugno. Cappellani sfileranno alla parata. La protesta di Pax Christi. Da don Milani e don Mazzolari a Papa Leone XIV, il nodo irrisolto del rapporto tra Chiesa e armi (Sante Cavalleri); Potenza, Parata dei Turchi, il no del vescovo.

Michele Magno (@magnomiche) / Posts / X x.com

Qual è quella 'tassa invisibile' o quel costo assurdo della vita in Italia che vi manda letteralmente fuori di testa? reddit