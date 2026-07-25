Una violenta grandinata ha colpito Marsiglia sabato 25 luglio, verso la fine della mattinata. La pioggia di ghiaccio ha ricoperto il centro della città di bianco per alcuni minuti, creando un'inaspettata copertura sulla zona. La grandinata si è verificata improvvisamente, interrompendo le attività quotidiane e lasciando le strade coperte da grandi chicchi di ghiaccio. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o danni.

Dal caldo al maltempo a Marsiglia, Francia. Una violenta grandinata si è abbattuta sulla città francese sabato 25 luglio, verso la fine della mattinata, ricoprendo per alcuni minuti il centro abitato di bianco. Sono stati osservati chicchi di grandine di diverse dimensioni. Roma, il cordolo sulla Via Appia Antica divide i cittadini. Ma pedoni e ciclisti si sentono più sicuri New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, violenta grandinata su Marsiglia: la città è imbiancata

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