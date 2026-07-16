Il sud della Francia colpito da una violenta grandinata | le immagini

Una grandinata intensa ha colpito mercoledì Vals-les-Bains, nel dipartimento dell’Ardèche, nel sud della Francia. Sul web si vedono video in cui grandi chicchi di ghiaccio si abbattono su automobili e case, causando danni visibili. La perturbazione ha portato anche pioggia forte e raffiche di vento, con le strade imbiancate da uno spesso strato di ghiaccio. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali.

Una violenta grandinata si è abbattuta mercoledì su Vals-les-Bains, nel dipartimento dell’Ardèche, nel sud della Francia. Video condivisi sui social mostrano grossi chicchi di ghiaccio colpire automobili e case della zona. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Chaos in France: Violent Supercell Storm Slams Haute Garonne, Streets Freeze in Minutes

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