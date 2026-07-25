Francia Maignan dopo i Mondiali | Avventura bellissima Grazie a chi ha sostenuto questo gruppo di fratelli

Da pianetamilan.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la fine dei Mondiali, il portiere francese ha commentato l’esperienza, definendola “bellissima” e ringraziando chi ha sostenuto la squadra. La Francia si è classificata quarta nel torneo, un risultato inferiore alle aspettative di una delle favorite. La squadra ha concluso la competizione con questa posizione, senza ulteriori dettagli su partite o risultati specifici.

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La Francia ha terminato la propria spedizione Mondiale al quarto posto. Un risultato abbastanza deludente per una squadra che, almeno sulla carta, era la favorita alla vittoria finale. A difendere i pali della selezione transalpina c'era il portiere del Milan: Mike Maignan. Francia, le parole di Maignan dopo i Mondiali. Al termine della competizione, il portiere francese ha ringraziato tifosi, compagni e staff attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram > "Il finale non è andato come volevamo, ma è stata comunque un'avventura bellissima. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno sostenuto questo gruppo di fratelli. Un grazie allo staff sportivo, a chi lavora dietro le quinte (la sicurezza, i cuochi e chi si occupa delle famiglie) e a tutti i nostri tifosi nel mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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