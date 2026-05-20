Dopo il furto avvenuto nei giorni scorsi alla Pista Scalvina di Ponte Nossa, è stata rinvenuta una parte della refurtiva sottratta. La scoperta è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno espresso gratitudine per il supporto ricevuto. Non sono stati forniti dettagli sui metodi di ritrovamento o sulla quantità di oggetti recuperati. La polizia ha continuato le indagini per identificare i responsabili dell'episodio. La pista rimane chiusa al momento, in attesa di sviluppi.

IL FATTO. Ritrovata parte della refurtiva sottratta alla Pista Scalvina di Ponte Nossa dopo il furto subito nei giorni scorsi. L’associazione ringrazia Carabinieri e sostenitori, confermando che la raccolta fondi servirà a ripristinare i danni, migliorare la sicurezza e far ripartire le attività. Una parte della refurtiva sottratta nei giorni scorsi alla Pista Scalvina è stata ritrovata grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine. A comunicarlo è la stessa associazione, che ha voluto aggiornare pubblicamente con una locandina informativa tutte le persone che in questi giorni hanno espresso vicinanza, solidarietà e sostegno dopo il grave furto subito nella struttura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pista Scalvina, ritrovata parte della refurtiva dopo il furto: «Un grande sollievo, grazie a chi ci ha sostenuto»

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