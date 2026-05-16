Estra si riparte dall’amore dei tifosi David | Grazie a chi ci ha sostenuto
Dopo due anni di delusioni e momenti difficili, il pubblico biancorosso ha mostrato di voler tornare a vivere emozioni intense. La squadra ha ripreso il cammino con il supporto dei tifosi, che hanno espresso gratitudine attraverso un messaggio di ringraziamento rivolto a chi ha sostenuto la squadra. La ripresa delle partite ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori, desiderosi di riaccendere la passione e condividere nuovamente momenti di entusiasmo e vicinanza con la propria squadra.
Tu chiamale se vuoi, emozioni. Il popolo biancorosso aveva voglia di tornare a emozionarsi dopo due anni pieni di amarezze e delusioni. I tifosi hanno aspettato la squadra al ritorno da Ruvo di Puglia tutti lì per fare festa insieme all’allenatore e ai giocatori. Il pullman è stato accolto dai cori dei tifosi che hanno invaso via Fermi. Il primo a scendere è stato coach Pete Strobl ed è partito un applauso scrosciante, tutti ad abbracciarlo e ringraziarlo chiedendo a gran voce la sua riconferma anche per la prossima stagione. Via, via hanno iniziato a scendere i giocatori con Gabriele Benetti in testa e i tifosi pronti a fargli sentire tutto il loro affetto per il suo grande attaccamento a questi colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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