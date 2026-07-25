francesco dolci ricorda pamela genini prendeva le botte da soncin anche per difendere madre e sorella

Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere, ha ripercorso i rapporti con la famiglia di Pamela Genini, vittima di un omicidio avvenuto a ottobre. Dolci ha affermato che Pamela Genini subiva violenze da parte di Gianluca Soncin e che, in alcune occasioni, si è schierato a tutela della madre e della sorella della vittima.

Francesco Dolci, che è indagato per vilipendio di cadavere, è tornato a parlare dei suoi rapporti con la famiglia di Pamela Genini, la 29enne uccisa da Gianluca Soncin lo scorso ottobre. La madre della ragazza, Una Smirnova, e il suo compagno hanno più volte dichiarato di credere che il presunto responsabile della profanazione della tomba della figlia sia Dolci. L’impresario di Sant’Omobono Terme, nella puntata del 24 luglio di Quarto Grado, si è difeso, affermando che la giovane “prendeva le botte da Soncin anche per difendere la madre e la sorella“. Francesco Dolci: "Non provo astio verso la famiglia di Pamela Genini" Dolci: "Pamela... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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FRANCESCO DOLCI: NON HO PROFANATO LA TOMBA DI PAMELA

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