Francesco Dolci ha chiesto di costituirsi parte civile, ma la Corte d'Assise ha respinto la richiesta. Dolci ha dichiarato di essere rimasto allibito e di voler salvare una persona coinvolta, sostenendo di essere stato attaccato e di essere stato accusato di stalking. La corte ha deciso di non accogliere la domanda di partecipazione nel procedimento legale.

La Corte d'Assise si è opposta alla richiesta di Dolci di costituirsi parte civile, rigettandone l'istanza. Una decisione condivisa dalla famiglia della vittima, che ha definito l'ex fidanzato e amico della giovane "uno stalker in vita e dopo la morte di Pamela" che lei stessa chiamava "mostro". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, Francesco Dolci prova a difendersi: "Stalker? Allibito, attaccano me e non Soncin, io volevo salvarla"

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Pamela Genini decapitata, Francesco Dolci: «Non può essere un ossessionato, ecco perché»

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