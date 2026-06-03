Pamela Genini al via il processo per Gianluca Soncin per omicidio pluriaggravato l' ex Francesco Dolci | Sarò parte civile
È iniziato il processo contro Gianluca Soncin, accusato di omicidio pluriaggravato. Un testimone ha dichiarato che intende costituirsi parte civile. L'ex compagno di una vittima, coinvolto nel procedimento, è anche l’unico indagato per profanazione di tomba e vilipendio di cadavere.
Dolci è al momento anche l'unico indagato per profanazione della tomba e vilipendio di cadavere, nel caso della decapitazione della salma di Pamela Genini Inizia il 4 giugno, davanti alla Corte d’Assise di Milano, il processo a carico di Gianluca Soncin, l’imprenditore 53enne accusato di aver. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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