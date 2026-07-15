fotogallery benevento equipe campania tutti gli scatti del primo allenamento congiunto

Notizia in breve

Il Benevento ha disputato il primo allenamento congiunto della stagione, battendo l’Equipe Campania con un punteggio di 12-0. La partita si è svolta in un contesto di preparazione pre-stagionale, con tutti i partecipanti che hanno preso parte all’allenamento. Sono stati pubblicati gli scatti fotografici dell'incontro, che si è concluso senza ulteriori dettagli sullo svolgimento della gara o sui singoli giocatori.