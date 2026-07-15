FOTOGALLERY Benevento-Equipe Campania tutti gli scatti del primo allenamento congiunto
Il Benevento ha disputato il primo allenamento congiunto della stagione, battendo l’Equipe Campania con un punteggio di 12-0. La partita si è svolta in un contesto di preparazione pre-stagionale, con tutti i partecipanti che hanno preso parte all’allenamento. Sono stati pubblicati gli scatti fotografici dell'incontro, che si è concluso senza ulteriori dettagli sullo svolgimento della gara o sui singoli giocatori.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Benevento inaugura la nuova stagione con un netto 12-0 nell’allenamento congiunto contro l’Equipe Campania. Rivivi i momenti più significativi della prima uscita estiva dei giallorossi attraverso la nostra fotogallery: le immagini dei protagonisti, dei nuovi acquisti e dei circa 300 tifosi presenti sugli spalti dell’Imbriani. L'articolo FOTOGALLERY Benevento-Equipe Campania, tutti gli scatti del primo allenamento congiunto proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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