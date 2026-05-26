Una candidata di 92 anni, schierata da un sindaco, ha ricevuto un solo voto alle amministrative. Il voto, probabilmente il suo, non è stato sufficiente per evitare che il partito di riferimento fosse escluso dal consiglio comunale. La sconfitta del partito locale si è concretizzata con l’assenza di seggi alla fine dello scrutinio. Nel frattempo, un esponente politico ha annunciato che si concentrerà sulle prossime elezioni regionali.

Alla fine, Fortunata La Rosa, la 92enne schierata da Cateno De Luca alle Amministrative ha incassato un solo voto, presumibilmente il suo: un puntino in un oceano di voti che ha assicurato la vittoria di Sud chiama Nord al primo turno. Con 15 liste, e 1010 candidati (dai 18 ai 92 anni) il candidato di De Luca, Federico Basile, conquista lo scranno al primo turno addirittura col 58,41%, staccando il centrodestra di 31,49 punti di percentuale, e il centrosinistra di 46,21. Così Sud chiama Nord, il partito politico fondata da “Scateno” – chiamato così per i noti toni accalorati che lo contraddistinguono – ha di fatto sbaragliato a Messina tutti i partiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il flop di Forza Italia nella Messina di De Luca: è fuori dal consiglio. E “Scateno” lancia la sfida: “Ora parliamo di Regionali”

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