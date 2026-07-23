Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Milano ha annunciato il suo passaggio a un nuovo partito, aderendo a un movimento di orientamento nazionalista. La decisione sarà ufficializzata giovedì in un collegamento con il leader del nuovo gruppo. La sua scelta segna un cambiamento nelle fila della coalizione di centrodestra in città.

Il capogruppo azzurro a Palazzo Marino rompe con Forza Italia e passa al partito di Roberto Vannacci. L’annuncio ufficiale è atteso giovedì con il generale in collegamento Il centrodestra milanese registra un nuovo scossone politico: Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, capogruppo a Milano Luca Bernardo lascia per aderire a Futuro Nazionale, fu candidato sindaco del cdx

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Milano, Sala: Bernardo a Futuro Nazionale Strano, ci parlerò

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