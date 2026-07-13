pensioni come motore della crescita europea

In Italia, il 28% della spesa pubblica è destinato alle pensioni, una delle quote più alte in Europa. Entro il 2070, in Germania, Francia, Italia e Spagna, il rapporto tra lavoratori e pensionati scenderà sotto due a uno, rispetto ai tre attuali. Questi dati indicano un invecchiamento della popolazione e un possibile impatto sul sistema pensionistico nei prossimi decenni.

NELLE PRINCIPALI economie d’Europa, oltre un quarto della spesa pubblica è destinato alle pensioni, quota che in Italia sale addirittura al 28%. Ed entro il 2070, Germania, Francia, Italia e Spagna avranno meno di due lavoratori per ogni pensionato, contro i tre attuali. Con una base contributiva in calo e riforme politicamente difficili da attuare, il sistema pensionistico europeo è sottoposto a una pressione strutturale sempre più forte. A lanciare l’allarme è un’analisi del Bcg (Boston consulting group) Henderson Institute "Old continent, new growth: pension reform as an economic engine for Europe", secondo cui la questione va oltre alla sostenibilità della spesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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EU Must Invest or Fall Behind — Keravnos Calls for a New Era of European Competitiveness!

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