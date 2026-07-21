Il presidente di Anci Campania ha concluso una missione istituzionale in Cina, partecipando alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week. Durante l'evento, ha evidenziato che le città campane sono un motore dell’internazionalizzazione. L’attività si è concentrata su incontri e scambi tra rappresentanti delle città italiane e cinesi, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e promuovere collaborazioni internazionali. La missione si è svolta nell’arco di alcuni giorni e ha coinvolto diversi attori istituzionali e imprenditoriali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa la missione istituzionale in Cina del presidente di Anci Campania, Francesco Morra, ospite alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week. Un viaggio che, secondo Morra, apre nuove strade per i territori campani. “Torniamo a casa con nuovi rapporti, contatti e la convinzione che il futuro si costruisca creando relazioni stabili e concrete”, dichiara. Il focus è sul rapporto con la Cina, che va “organizzato e strutturato per valorizzare al meglio le eccellenze dei nostri territori”. La Campania, ci fa sapere Morra, dispone di un patrimonio straordinario di imprese, produzioni, cultura e saper fare che può trovare nuovi spazi di crescita sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morra (Anci Campania): “Le città campane motore dell’internazionalizzazione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morra (Anci Campania): “I sindaci campani ringraziano il Santo Padre, e’ riferimento”I sindaci della Campania hanno espresso gratitudine per la visita di Papa Leone XIV, che oggi si è recato a Pompei e Napoli.

Leggi anche: PNRR, Morra (ANCI Campania): “Mille cantieri nei Comuni sono il volto concreto del Piano”

Temi più discussi: Regione e Anci Campania, confronto sui temi strategici per i territori; Regione e ANCI Campania: vertice a Palazzo Santa Lucia sui temi strategici per lo sviluppo; Anci Campania, la Cina non è solo mercato o minaccia ma interlocutore; FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): DA VISITA IN CINA IMPORTANTI OPPORTUNITA’ PER IL NOSTRO MANUFATTURIERO.

Morra (Anci Campania): Le città campane motore dell’internazionalizzazione salernonotizie.it/2026/07/19/mor… x.com

Morra (Anci Campania): Le città campane motore dell’internazionalizzazioneStampaIl rapporto con la Cina va organizzato e strutturato per valorizzare al meglio le eccellenze dei nostri territori. La Campania dispone di un patrimonio straordinario di imprese, produzioni, cul ... salernonotizie.it

Anci Campania, la Cina non è solo mercato o minaccia ma interlocutoreIl rapporto con la Cina va organizzato e strutturato per valorizzare al meglio le eccellenze dei nostri territori. (ANSA) ... ansa.it