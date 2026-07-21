Morra Anci Campania | Le città campane motore dell’internazionalizzazione

Da anteprima24.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di Anci Campania ha concluso una missione istituzionale in Cina, partecipando alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week. Durante l'evento, ha evidenziato che le città campane sono un motore dell’internazionalizzazione. L’attività si è concentrata su incontri e scambi tra rappresentanti delle città italiane e cinesi, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e promuovere collaborazioni internazionali. La missione si è svolta nell’arco di alcuni giorni e ha coinvolto diversi attori istituzionali e imprenditoriali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa la missione istituzionale in Cina del presidente di Anci Campania, Francesco Morra, ospite alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week. Un viaggio che, secondo Morra, apre nuove strade per i territori campani. “Torniamo a casa con nuovi rapporti, contatti e la convinzione che il futuro si costruisca creando relazioni stabili e concrete”, dichiara. Il focus è sul rapporto con la Cina, che va “organizzato e strutturato per valorizzare al meglio le eccellenze dei nostri territori”. La Campania, ci fa sapere Morra, dispone di un patrimonio straordinario di imprese, produzioni, cultura e saper fare che può trovare nuovi spazi di crescita sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Morra (Anci Campania): “Le città campane motore dell’internazionalizzazione”
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