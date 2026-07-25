Formula 1 GP d’Ungheria 2026 | orari di FP3 qualifiche e diretta

Il Gran Premio di Ungheria del 2026 si svolge nella seconda giornata di eventi, con la terza sessione di prove libere e le qualifiche in programma. La FP3 e le qualifiche si tengono su un circuito stretto e tortuoso, dove i sorpassi sono difficili. Gli orari delle sessioni sono stati comunicati e sarà possibile seguire la diretta televisiva. La giornata si concentra sull’analisi delle vetture in vista delle qualifiche ufficiali.

Il Gran Premio di Ungheria entra nella sua seconda giornata. Oggi il programma prevede la terza sessione di prove libere e le qualifiche, fondamentai su un circuito stretto e tortuoso dove i sorpassi risultano tradizionalmente complicati. La pole position potrebbe quindi assumente un peso decisivo in vista della gara. Le sessioni del venerdì hanno mostrato una situazione particolarmente equilibrata, con una pista inizialmente scivolosa e distacchi ridotti tra le principali scuderie. La Ferrari ha fornito indicazioni incoraggianti nelle curve a medio-bassa velocità, caratteristiche centrali del tracciato ungherese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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