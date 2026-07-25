F1 oggi in tv GP Ungheria 2026 | orari FP3 e qualifiche programma streaming differita TV8

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio si svolge la seconda giornata del Gran Premio di Ungheria 2026 di Formula 1 sul circuito dell’Hungaroring. Durante questa giornata, si tengono le ultime prove libere e le qualifiche, con gli equipaggi impegnati a migliorare i tempi in vista della gara. Gli eventi sono trasmessi in diretta streaming e in differita su TV8. La sessione si svolge in un contesto di condizioni particolari, con i piloti che cercano di adattarsi rapidamente.

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Sabato 25 luglio andrà in scena la seconda giornata dell’undicesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring, piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 Questo tracciato viene storicamente definito come una “Monaco senza muri” a causa della sua natura stretta, tortuosa e priva di veri rettilinei, a eccezione di quello del traguardo. Proprio per questo motivo, ottenere la pole position oggi alle ore 16:00 è cruciale, dato che i sorpassi in pista sono estremamente difficili. Le prove libere del venerdì hanno evidenziato un equilibrio sottilissimo e una pista molto scivolosa nelle prime battute. 🔗 Leggi su Oasport.it

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