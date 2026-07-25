Formia riparte Eco Stelle | gara tra i lidi per raggiungere l’80% di differenziata

Formia, 25 luglio 2026 – Riparte a Formia Eco Stelle, il progetto che riconosce e premia gli stabilimenti balneari impegnati nella raccolta differenziata e nella tutela del litorale. Dopo il debutto della scorsa estate, la seconda edizione — promossa dal Comune di Formia insieme alla partecipata Formia Rifiuti Zero — arriva in un momento decisivo per la città: dopo l’introduzione del nuovo calendario di raccolta, la percentuale di differenziata è salita in modo costante e l’amministrazione punta ora al traguardo dell’ 80%. Un obiettivo che passa proprio dai mesi estivi. L’afflusso turistico incide, infatti, in maniera rilevante sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti prodotti, e la costa è il punto in cui il sistema viene messo alla prova. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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