Litoranea sud tornerà il servizio navetta gratuito per raggiungere i lidi e la Baia Verde

A partire dalla fine di maggio e per tutta l’estate, verrà riattivato il servizio di navetta gratuita lungo la litoranea sud di Gallipoli. Il bus può trasportare almeno sedici persone e permette anche l’ingresso a persone con disabilità. La strada, ormai pedonale e ciclabile, collega i punti di accesso ai lidi e alla Baia Verde, facilitando gli spostamenti dei visitatori durante la stagione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui