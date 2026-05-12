Litoranea sud tornerà il servizio navetta gratuito per raggiungere i lidi e la Baia Verde
A partire dalla fine di maggio e per tutta l’estate, verrà riattivato il servizio di navetta gratuita lungo la litoranea sud di Gallipoli. Il bus può trasportare almeno sedici persone e permette anche l’ingresso a persone con disabilità. La strada, ormai pedonale e ciclabile, collega i punti di accesso ai lidi e alla Baia Verde, facilitando gli spostamenti dei visitatori durante la stagione estiva.
GALLIPOLI - Tornerà in auge dalla fine di maggio, e per tutta la stagione estiva, il servizio di collegamento gratuito tramite bus navetta, da almeno sedici posti e adeguato al trasporto disabili, per attraversare la litoranea sud, divenuta ormai pedonale e ciclabile, che conduce ai lidi della.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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