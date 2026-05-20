Afragola ha avviato un nuovo sistema di raccolta differenziata che funziona 24 ore su 24, integrando tecnologie smart per migliorare il servizio. Insieme al gestore locale dei rifiuti, il Comune ha installato le Eco-Isole informatizzate, dotate di dispositivi elettronici per monitorare e gestire meglio la raccolta dei materiali riciclabili. Questa novità mira a rendere più efficiente il processo e a favorire pratiche più sostenibili tra i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Una raccolta differenziata “H24” tra innovazione e sostenibilità. Il Comune di Afragola e il gestore Velia Ambiente hanno introdotto importanti novità nell’ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Una svolta smart che ha visto nei giorni scorsi l’installazione di cinque Eco-Isole informatizzate. L’innovativo sistema consente, in qualsiasi ora del giorno, di differenziare correttamente tutte le tipologie di rifiuti. Parallelamente è in corso una campagna di sensibilizzazione e di consegna di attrezzature intelligenti e materiale informativo per la raccolta differenziata presso tutte le utenze. LE ECOISOLE Non sostituiscono la raccolta porta a porta, ma rappresentano un potenziamento del servizio e un’opportunità per differenziare in maniera puntuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Afragola, la raccolta differenziata diventa Smart: arrivano le Eco-Isole informatizzate

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