La Regione Campania ha avviato un ciclo di incontri territoriali rivolti a Comuni ed Enti pubblici della regione. L’obiettivo è supportarli nella partecipazione a un bando da 5,4 milioni di euro destinato alla redazione dei Piani di Gestione Forestale. La prima fase prevede incontri nelle diverse aree per illustrare le modalità di accesso e i requisiti necessari. L’iniziativa mira a rafforzare la prevenzione e gli investimenti nelle foreste regionali.

?Tra le principali iniziative, prende il via un ciclo di incontri territoriali per accompagnare Comuni ed Enti pubblici campani nella partecipazione al bando da 5,4 milioni di euro per la redazione dei Piani di Gestione Forestale. Prosegue inoltre l’attuazione degli interventi del PR Campania FESR 2021-2027 per la riduzione del rischio idrogeologico e degli interventi del CSR Campania 2023-2027 a sostegno degli impegni silvoambientali e dell’imboschimento.?”Le foreste rappresentano un patrimonio strategico della Campania e la loro tutela richiede una visione complessiva che unisca pianificazione, prevenzione e investimenti. Per questo stiamo... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Foreste: dalla Regione Campania un piano tra prevenzione e investimenti

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