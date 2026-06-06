Nuovo scontro tra taxi e ncc in Campania sistema trasporti in Regione | Tensione sociale esasperata dalla mancanza di un regolamento regionale adeguato

In Campania si registrano nuovi scontri tra tassisti e noleggio con conducente (NCC), evidenziando tensioni crescenti nel settore dei trasporti. La questione si inasprisce a causa della mancanza di un regolamento regionale chiaro e uniforme. Le tensioni sociali si accentuano, con episodi di confronti tra le due categorie che vengono riportati dai mezzi di informazione locali. La situazione riflette una crisi nel sistema di regolamentazione regionale dei servizi di trasporto.

«Abbiamo preso visione dell’ennesima testimonianza, ripresa dai giornali online, di scontro tra tassisti e NCC. Episodio deprecabile che condanniamo fermamente, ma attenzione a spostare il dibattito pubblico: la situazione è ben più complessa di uno scontro tra fazioni opposte». Lo dichiara. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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