Un protocollo d’intesa è stato firmato a Bukhara tra la Regione Toscana e l’Uzbekistan, con l’obiettivo di rafforzare i legami economici e scientifici. La firma è avvenuta durante una missione istituzionale, con il presidente della Toscana e il governatore regionale uzbeko presenti. L’accordo mira a sviluppare collaborazioni tra le due regioni, coinvolgendo settori come moda e agricoltura. La firma rappresenta un passo ufficiale verso una cooperazione più strutturata tra i territori.

La missione istituzionale della Regione Toscana in Uzbekistan segna un passo decisivo verso una cooperazione internazionale più strutturata. Il presidente Eugenio Giani ha sottoscritto a Bukhara un protocollo d’intesa con il governatore regionale, Botir Zaripov, finalizzato a creare legami economici e scientifici tra i due territori. Il documento definisce ambiti di intervento strategici che spaziano dalla valorizzazione del patrimonio storico alla promozione turistica, facendo leva sulle competenze toscane nella gestione dei beni culturali. Particolare rilevanza è stata data al settore della moda e del tessile, dove si intende favorire partenariati tra le aziende locali e il dinamico mercato uzbeko. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla moda all’agricoltura: il piano di cooperazione bilaterale tra Regione Toscana e Uzbekistan

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