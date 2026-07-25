Dopo la vittoria contro la Roma Primavera in un’amichevole, l’allenatore del Benevento ha dichiarato di essere soddisfatto della prestazione della squadra e del mercato. Ha comunque aggiunto che sono necessari altri acquisti di qualità per migliorare la rosa. La partita si è conclusa con un risultato positivo, e l’allenatore ha sottolineato l’atteggiamento mostrato dai giocatori durante il match. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle operazioni di mercato o sulle prossime mosse della squadra.

Tempo di lettura: 3 minuti Al termine dell’amichevole vinta contro la Roma Primavera, il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi, sottolineando soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra. Benzina nelle gambe. “Mi è piaciuto l’atteggiamento. Quello contro la Roma era un test importante, così come lo sarà quello di domani. Abbiamo affrontato una squadra che milita nel campionato Primavera 1. Più del risultato, in questa fase mi interessa mettere benzina nelle gambe. Bisogna lavorare ed è normale che sia così. Sono contento perché tutti hanno voglia di fare”. Mercato. “Cercheremo di aggiungere qualità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Floro Flores: “Soddisfatto del mercato, ma servono altri innesti di qualità”

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