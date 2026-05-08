Benevento-Arezzo i convocati di Floro Flores | tre recuperi per i giallorossi

Il tecnico Floro Flores ha annunciato i 25 giocatori convocati per la partita di domani sera al “Ciro Vigorito” tra Benevento e Arezzo, valida per la prima giornata della Supercoppa. Tra i convocati ci sono tre giocatori che sono stati recuperati dopo infortuni. La sfida rappresenta il debutto ufficiale dei giallorossi nel torneo.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 25 i convocati di mister Floro Flores per il match di domani sera al “Ciro Vigorito” contro l’Arezzo, debutto dei giallorossi nella Supercoppa. Non figurano nella lista solo i lungodegenti Ricci, Nardi, Simonetti, Mehic mentre il tecnico ritrova Maita, Caldirola e Vannucchi. Convocati i Primavera Donatiello e Giugliano che si stanno allenando da tempo in maniera stabile con la Prima squadra. PORTIERI: Vannucchi, Esposito, Russo. DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Celia, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena. CENTROCAMPISTI: Donatiello, Kouan, Maita, Prisco, Talia. ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Giugliano, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Arezzo, i convocati di Floro Flores: tre recuperi per i giallorossi Notizie correlate Sorrento-Benevento, i convocati di Floro Flores: giallorossi senza un bigSono 22 i convocati di mister Floro Flores per la trasferta di domani pomeriggio al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento (ore 17:30). VIDEO & FOTO/ Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro Flores…che si piazza in difesaTempo di lettura: 3 minuti Sotto un sole quasi estivo, il Benevento ha svolto all’Imbriani la consueta seduta settimanale a porte aperte in vista del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SUPERCOPPA SERIE C: BENEVENTO-AREZZO AL VIA LA PREVENDITA; Benevento-Arezzo si giocherà sabato alle 20.30: fissato l’orario della sfida di Supercoppa; Supercoppa: Bucchi ko, sabato sarà Benevento-Arezzo al Vigorito; In vendita i biglietti per la Supercoppa. Gestisce la Lega, non sono validi gli abbonamenti. BENEVENTO-AREZZO I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORESAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il secondo turno della Supercoppa di Serie C Sky Wifi, ... sanniosport.it Benevento, missione Supercoppa: al Vigorito arriva l’Arezzo, vietato sbagliare per sognare il primo trofeoIl Benevento Calcio si prepara al debutto nella Supercoppa di Serie C con un obiettivo chiaro: chiudere una stagione già esaltante aggiungendo un trofeo alla propria bacheca. Sabato prossimo, alle 20: ... sanniosport.it Benevento-Arezzo, la prevendita non decolla #Benevento - facebook.com facebook Nel primo atto di #SupercoppaRegionale, il L.R. Vicenza batte l'Arezzo Al triplice fischio il risultato è 5-2 per i ragazzi di mister Gallo Appuntamento a sabato 9 maggio per la seconda giornata: sarà Benevento-Arezzo x.com